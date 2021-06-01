В Кнессете пройдут президентские выборы Израиля

Выборы нового президента Израиля пройдут в среду в Кнессете (парламенте страны). В первой декаде июля избранный кандидат сменит Реувена Ривлина и станет 11-м главой еврейского государства, сообщает ТАСС.

"Выборы следующего президента Израиля состоятся в среду, 2 июня. Президентские выборы пройдут путем тайного голосования на пленуме Кнессета" , - сообщила парламентская пресс-служба.

На предстоящих выборах на кресло президента претендуют два кандидата. Это руководящий с 2018 года Еврейским агентством для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог и Мирьям Перец - вторая женщина-кандидат в президенты в истории страны, удостоенная в 2018 году престижной Премии Израиля за вклад в "укрепление израильского духа".

Срок полномочий действующего президента Реувена Ривлина истекает 9 июля. По закону выборы его преемника должны проводиться не позднее чем за 30 дней до этой даты.

В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды. Отстранить президента от должности может только парламент, если за импичмент проголосуют три четверти депутатов.