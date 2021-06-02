В реестре законов Бельгии нашли рецепт запеканки
В Бельгии юристы нашли в базе данных законов и королевских указов рецепт запеканки со спаржей, сообщает УНИАН.
Судя по всему, текст был случайно скопирован и вставлен в законодательство о ценах на лекарства и медицинские принадлежности. Позже его удалили, пишет BBC.
Ошибку обнаружили после обновления французской версии текста бельгийского журнала Moniteur Belge, где публикуются законы, указы и другие официальные примечания. Наряду с медицинскими законами о ценах был опубликован рецепт блюда из спаржи.
«Я встречал людей, которые утверждали, что Moniteur Belge бесполезен. Там вы найдете все: законы, решения, рецепты приготовления, что угодно», - написал адвокат Морган Г. Моллер, разместивший фотографию ошибки в Twitter.