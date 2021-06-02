В России арестовали еще одного оппозиционера

В России к бывшему депутату Госдумы, оппозиционеру Дмитрию Гудкову пришли с обысками. Об этом он рассказал в Тelegram, сообщает Комментарии.

Обыски провели также у его бывшего помощника Александра Соловьева и начальника штаба Виталия Венидиктова.

"Наверное, мы должны попасть в Книгу рекордов Гиннеса: за день 10 обысков. Более 140 сотрудников (только на даче — 37, еще почти 60 в Москве на квартирах, 15 в офисе в Коломне, не знаю сколько у Ирины, бухгалтерши, в офисе Москве. Не менее 10 у Соловьева и Венедиктова (каждого)" , — рассказал отец Дмитрия, политик Геннадий Гудков.

Гудков стал подозреваемым по делу о неуплаченной аренде.

"Дмитрий Гудков арестован. Он назначен подозреваемым в деле о неуплаченной в 2015 году аренде, о которой узнал сегодня утром. Просто мстительные и мелочные негодяи захватили мою страну и уничтожают в ней нормальных людей" , — сообщил Геннадий Гудков.

Также задержана и находится в статусе подозреваемой тетя Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова.

"Тетю Дмитрия Гудкова задерживают" , – сообщила адвокат Анастасия Саморукова.

Дмитрий Гудков — экс-депутат Государственной думы, бывший координатор движения "Открытая Россия", лидер "Партии Перемен".