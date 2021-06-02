Тихановскую пригласили выступить в Сенате США

Три американских сенатора пригласили Светлану Тихановскую выступить в комитете по иностранным делам Сената США, сообщает Факты.ICTV.

Джин Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман, пригласили оппозиционного лидера Светлану Тихановскую в Вашингтон в июне.

Сенаторы прибыли в Вильнюс, чтобы засвидетельствовать свою поддержку белорусскому народу.

Джин Шахин отметила, что Республиканская и Демократическая партии занимают общую позицию относительно событий в Беларуси, а Роб Портман отметил, что пришло время реальных действий и США готовы к введению секторальных санкций.

Также сенаторы обсудили возможное участие Тихановской в саммите G-7.