Кароль засветила фигуру в стильном платье с вырезами

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд с вырезами. Артистка позировала сидя на полу, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили кадр и засыпали комплиментами звезду.

Так, Кароль появилась в длинном обтягивающем платье белого цвета, которое дополняли вырезы в области талии – таким образом наряд подчеркнул фигуру певицы. Кроме того, свой лук звезда завершила элегантными туфлями-лодочками и украшениями – колье и сережками.