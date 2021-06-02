СБУ поймала фальшивомонетчиков, работавших по всей Украине

В Киеве СБУ задержала группу фальшивомонетчиков, которая действовала по всей стране, сообщает Корреспондент.

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Об этом во вторник, 1 июня, сообщает ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области на свое странице в Facebook. Как сообщается, в группу входило четыре человека - выходцев их стран Ближнего Востока.

"Они подделывали купюры 100 долларов, банкноты по 100 и 200 евро, 200-гривневую банкноту", - говорится в сообщении. 

Фальшивые деньги сбывали за 30% от номинальной стоимости банкноты.

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"Передачи осуществлялись либо в хозяйственных посылках, либо путем закладок. Клиентами мошенников были как украинцы, так и иностранцы", - рассказывают в СБУ. 

Во время обыска в помещении одного из участников группировки правоохранители обнаружили клише, оборудование для подделки денег и деньги, которые были получены в виде прибыли от продаж фальшивок.

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Кроме того, была обнаружена инструкция, где мошенники "очень настоятельно рекомендовали своим клиентам беречь репутацию их черного и теневого бизнеса".

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