Байден приостановил действие разрешений на нефтедобычу в Арктике

Во вторник, 1 июня, администрация президента США Джо Байдена приостановила действие разрешений на добычу нефти в Арктическом национальном заповеднике, которые были изданы в последние дни президентства Трампа, сообщает Новое время.

По информации The New York Times, министр внутренних дел США Деб Гааланд должен обнародовать приказ, который официально отменяет действие соответствующих договоров.

Как отмечается, этот шаг был ожидаем, поскольку соответствует указу президента Байдена, подписанному в день инаугурации, о введении моратория на новое бурение в Арктике.

«Это не стало неожиданностью. Начиная с администрации (Джимми) Картера, возможности аренды (связанной с нефтедобычей) в Арктическом заповеднике определяются тем, какая партия находится у власти. Поэтому это не навсегда, если предположить, что когда-то в Белом доме будет другая партия» , — пояснила эксперт по энергетической политике Марселла Берк, которая работала в министерстве внутренних дел при президентстве Дональда Трампа.

Как отмечает NYT, представители коренного населения Арктики, которые протестовали против бурения нефтяных скважин, высоко оценили этот шаг.