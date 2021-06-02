У Зеленского рассказали о программе поддержки детей

В течение 2021 года в Украине планируют возобновить 500 объектов социальной инфраструктуры для детей, из них - 95 школ, 70 садов, 80 спортивных объектов и обустроить почти 200 амбулаторий, сообщает Корреспондент.

Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в пресс-службе Офиса президента.﻿ С целью защиты детей в цифровом пространстве запущен информационно-образовательный портал для детей, родителей и педагогов по защите детей от сексуального насилия в Интернете https://stop-sexting.in.ua.

Кроме того, министерство здравоохранения разработало план по расширению программы обследования новорожденных. В частности, предусматривается создание шести центров неонатального скрининга, которые должны обеспечить обследование младенцев со всей страны с использованием самых современных технологий.

"Глава государства внес в парламент законопроект о выделении в этом году первых 300 млн грн на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных скрининговых центров" , - говорится в сообщении.

Сообщается, что для поддержки молодых родителей президентом инициирован законопроект, согласно которому с 2022 размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка должен вырасти с 41 тыс. до 50 тыс. грн.