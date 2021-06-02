Нашумевший поезд Киев-Вена показали изнутри

В Укрзализныце сообщили о возобновлении движения поезда Киев - Вена. Он будет курсировать ежедневно с Центрального железнодорожного вокзала Киева, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится на Facebook-странице УЗ.

"Поезд будет курсировать через Будапешт, и уже на следующий день к обеду пассажиры смогут выпить знаменитого венского кофе" , - говорится в сообщении.

Время отправления поезда из Киева - 14.07. Проходить через Будапешт он будет в 8.20. В Вену он станет прибывать в 11.21 следующего дня.

Также, компания опубликовала фото, как выглядит поезд внутри.