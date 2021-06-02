Торговая война Украины с Беларусью: кто победит

Украина может стать участником новой торговой войны – на этот раз с Беларусью. Casus belli (формальный повод для объявления войны) – арест белорусскими властями оппозиционера Романа Протасевича. Обе стороны уже готовят списки торговых санкций против товаров, которые они покупают у соседа, сообщает Сегодня.

Насколько вероятны реальные ограничения, кто может победить в этой войне, а кто окажется проигравшим.

Что продаем, что покупаем

Беларусь входит в топ-5 торговых партнеров Украины. По данным Госслужбы статистики Украины, товарооборот между Украиной и Беларусью составил в I квартале нынешнего года почти 1,17 млрд долларов. Сальдо не в нашу пользу: покупаем намного больше, чем продаем. За январь-март экспорт был 305,9 млрд долларов (-13,4% по сравнению с 1-м кварталом 2020 года), импорт – 863,7 млрд долларов (+23,1% за тот же период), превышение более чем в 2,8 раза.

Главный источник нашего "минуса" – подорожавшие с прошлого года нефтепродукты, которые составляют самую большую статью импорта – почти половину. За три месяца их было ввезено на 416 млн долларов. Не секрет, что топливо является так называемым критическим импортом, без него не может работать экономика любой страны.

Что еще входит в топ-5 позиций нашего экспорта и импорта с Беларусью – см. инфографику.

Белорусы "ударили первыми"

В ответ на политические санкции со стороны Украины – это запрет на полеты к нам самолетов авиакомпании "Белавиа", летавшей в четыре города: Киев, Одесса, Львов, Харьков – на экономическом "фронте" белорусы "ударили первыми": Совет министров Беларуси подготовил список из 15 украинских товаров, на которые надо получать одноразовые лицензии. Это шоколад, конфеты, кондизделия, соки, пиво, некоторые стройматериалы, обои, мебель, сельхозтехника, стиральные машины и даже туалетная бумага. То есть все то, что производится в Беларуси в достаточном количестве. То есть, ввоз не запретили, но его объемы будут регулировать в ручном режиме, по сути, поддержка своего производителя.

Ходили разговоры о том, что прекратятся поставки в Украину белорусского топлива, но это оказалось фейком. Объемы продаж на июнь действительно уменьшились в 5,5 раза, но только бензина А-95 и дизтоплива, и то на пару месяцев, в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн (консалтинговая группа "А-95") прогнозирует в связи с этим временную турбулентность на украинском рынке и небольшие перебои с продажей бензина А-95. Дизтоплива, по его словам, было закуплено в апреле с запасом.

Украинская сторона не вводила никаких запретов в отношении белорусских товаров, говорят экономисты. Пока лишь якобы готовится перечень объектов. Но, по информации наших источников в Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства, запреты точно не коснутся нефтепродуктов.

Что говорят экономисты

Эксперты отмечают, что белорусские санкции оказались очень мягкими и коснулись запрета на ввоз товаров, доля которых на рынке Беларуси незначительна, за исключением пива – его импортируют на сумму до 10 млн долларов в год.

Глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что Беларусь всегда выигрывала от напряженных отношений между Украиной и РФ, поэтому идти на эскалацию им нет смысла.

"Украина в ходе торговых войн с РФ быстро научилась находить новые рынки сбыта и импорта, а Беларуси этому предстоит учиться. Больше пострадают они, а не мы, в частности, потеряют реэкспорт российских товаров. И найти новые ниши или вернуть старые им будет нелегко", – анализирует Андрей Забловский.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уточнил, что 60% украинского импорта из Беларуси – нефтепродукты и битум, который особенно нужен для "большой стройки", речь идет об автодорогах. Еще 15% – калийные удобрения, заменить которые будет очень сложно, они близко есть только в РФ. А вот белорусское продовольствие занимает не более 4% нашего рынка и обойтись без него, в случае возможного запрета, легко, несмотря на белорусский "бренд качества".

"Больше всего украинцев должны волновать нефтепродукты, – анализирует Олег Пендзин. – Но запрета на их экспорт нет, а вводить Украине запрет на их импорт, значит, надо искать новые рынки. Найти можно, но не факт, что топливо там будет дешевле. А низкая цена на бензин для нашей власти – вопрос политический".

Олег Пендзин уверен: украинцы не будут вводить против Беларуси зеркальных ограничений в виде запрета поставок продуктов – слишком небольшой рынок. Поэтому ситуация постепенно сойдет на нет. Тем более, что прямых запретов с их стороны нет, только индивидуальное лицензирование.

Что говорят политэксперты

Политические эксперты предостерегают от дальнейшего усиления санкций против Беларуси. Эксперт Украинского центра прогнозирования Геннадий Дубов напомнил: Беларусь является пятым по значимости торговым партнером Украины. По его словам, мы таким образом можем "выстрелить себе в ногу". Эксперт объяснил, в чем это может навредить.

"Речь идет о символическом жесте в ответ на задержание белорусского оппозиционера. Мы его сделали, даже чрезмерно, – говорит Геннадий Дубов. – Существует проблема в том числе украинцев, которые лечатся в Беларуси, семей, живущих на две страны, и тому подобное. Плюс существует проблема того, что мы добавляем себе 1000 километров границы с недружественной страной.

Поэтому мы ничего не выиграли, но создали себе дополнительные хлопоты ради только определенного символического жеста. Если мы пойдем еще дальше, то мы можем получить проблемы с доставкой дизеля, бензина. Нам надо выяснить, как дорого можем заплатить за такие символические вещи".

Глава Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко уверен: жесткого экономического противостояния с Беларусью, как было с РФ, ожидать не стоит. По его словам, идут политико-психологические игры со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Ограничения на полет "Белавиа" – политическое решение: закрыть удобный канал транспортного сообщения с Москвой для тех, кто туда летает регулярно. Теперь это более сложно, проблемно и дорого", – отметил Владимир Фесенко.

Также эксперт говорит, что полномасштабная торговая война больше ударит по Беларуси, чем по Украине. При товарообороте порядка 4 млрд долларов в год у нас с ними огромный торговый дисбаланс, который обернется проблемой сбыта для белорусов. Прежде всего речь идет о топливе.