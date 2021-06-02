Американский политолог назвал слабости США перед РФ и Китаем

Забота о правах человека — главное преимущество политики США и стратегическое преимущество в конкурентной борьбе с Россией и Китаем, написал американский политолог и публицист, заведующий кафедрой геополитики в Институте исследований внешней политики Роберт Каплан в статье на Project Syndicate, сообщает Лента.Ру.

Он назвал защиту прав человека важнейшим рычагом влияния на решение вопросов мировой политики и, «поскольку грубые нарушения прав человека занимают центральное место в политике Китая и России, Соединенные Штаты должны признать, что их собственная приверженность международно признанным нормам является ключевым источником силы» .

Со времен Второй мировой и холодной войн политика США была пронизана реализмом, интернационализмом и заботой о правах человека. Но после холодной войны, войн в Ираке и Афганистане американский реализм утратил свой интернационалистский характер и превратился в неоизоляционизм, а прежний акцент на поощрении прав человека был резко снижен, считает Каплан. Это же привело к поляризации политических сил в стране, из-за которой восстановить политическое единство, царившее в США вплоть до террористических атак 11 сентября 2001 года, маловероятно.

«Поскольку политический центр был утрачен, о реализме и правах человека редко говорят как о едином целом. Но если внешняя политика США не станет сочетать реализм и заботу о правах человека, Америка не сможет составить полную картину глобального лидерства, которое могло бы значительно превзойти в конкуренции Китай и Россию» , — написал политолог.

Он уверен, что администрации Джо Байдена необходимо «найти компромисс между двумя крайностями нео-изоляционизма и глобализма, забота о правах человека и о том, как она применяется в различных контекстах, будет лучшим барометром его успеха».