Самые красивые автомобили из коллекции Кардашьян

Модель Кортни Кардашьян имеет в своей коллекции более 25 автомобилей. Она любит роскошные и производительные машины, сообщает Обозреватель.

Как пишет HotCars﻿, среди них авто таких производителей, как Ferrari, Porsche, Mercedes, Aston Martin и Range Rover. Смотря на такую большую коллекцию видно, что Кортни любит автомобили. Рассказываем о трех самых интересных моделях, которые имеет у себя Кардашьян.

Aston Martin DB11 настроили специально для Кортни. Источник: Car and Driver

Aston Martin DB11 прославился не только благодаря Джеймсу Бонду. Об этом автомобиле начали писать в СМИ с тех пор, как Кортни была замечена за его рулем. Это мощная, стильная и настроена вручную для нее машина.

Серое 2-местное купе имеет твин-турбо двигатель V8, который выдает около 503 л.с. и 6000 об/мин, что делает его настоящим зверем на дороге. Трансмиссия управляется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач AMG Speedshift 9G TCT с дополнительным ручным режимом привода. С топливным баком на 20,5 галлонов автомобиль может проехать 692 км.

Автомобиль имеет всего 1290 мм в высоту и является чрезвычайно аэродинамическим, благодаря чему коэффициент нагрева и сопротивления сводится к минимуму. Колесная база в 2800 мм в сочетании с чрезвычайно точным рулем Rack-Pinion делает DB11 очень устойчивым и простым в маневре.

Безопасность модели повышается с помощью 4-колесной дисковой тормозной системе, которая предоставляет водителю полный контроль над скоростью и движением автомобиля весом 1759 кг.

Rolls Royce Wraith – это самая мощная модель марки. Источник: Rolls Royce

Rolls Royce Wraith оснащен всем, что должен иметь элитный автомобиль высокого класса. Однако, имея бесконечный перечень роскошных спецификаций, этот британский автомобиль также получил безупречную мощность.

Его называют "самым мощным Rolls Royce" благодаря впечатляющему 6,6-литровому твин-турбомотору V12, который обеспечивает 624 л.с. Это позволяет ему разгоняться до 249 км/ч и достигать 100 км/ч всего за 4,6 секунды в стандартной модели и за 4,5 секунды в версии Black Badge. Коробка передач – это 8-ступенчатая автоматическая система ZF, которая является относительно распространенным явлением в специальных спортивных машинах.

Wraith имеет интересную особенность, которую нужно рассмотреть, поскольку она являются неотъемлемой частью производительности автомобиля. Это технология Satellite Aided Transmission (SAT), которая работает с системами трансмиссии и подвески. Она отмечает местоположение автомобиля, составляет карты окружающей среды и создает представление о стиле вождения водителя на данный момент. Используя эти данные, SAT переключает передачи, контролируя таким образом ABS и ABD.

Ferrari 458 Italia разгоняется до 97 км / ч за 3,4 секунды. Источник: Википедия

Еще одним впечатляющим автомобилем в коллекции Кортни является Ferrari 458 Italia. Модель вышла в 2009 году и получила в то время совершенно новый внешний вид по сравнению с другими спорткарами марки. Инженеры компании объединили великолепный дизайн с передовыми технологиями, чтобы создать практическую и захватывающую машину.

Двигатель Ferrari 458, вдохновленный Формулой-1, является мощным и эффективным. 4,5-литровый агрегат V8 выдает 562 л.с. при 9000 об/мин. Ferrari 458 ускоряется от 0 до 97 км/ч всего за 3,4 секунды. Автомобиль имеет 7-ступенчатую коробку передач Getrag с двойным сцеплением, которая доступна только в некоторых роскошных моделях на рынке.

Большая часть шасси и подвески произведена Alcoa. Колеса, рукоятки управления, двери, крылья и даже внутренняя отделка также сделанные этой компанией. Однако суппорты для автомобиля были изготовлены Brembo. Выхлопная система, хоть и легкая, но точно звучит, как у Ferrari.

Некоторые другие достойные автомобили из коллекции Кортни: Range Rover Autobiography, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz AMG SLS.