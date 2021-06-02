В ВСУ показали, чем будут отвечать на вражеские обстрелы

По тесной кооперации предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса в Украине создан новый отечественный боеприпас повышенной дальности 122-мм реактивный снаряд "Тайфун-1" к РСЗО "Град, сообщает Телеграф.

Об этом информировала пресс-служба Минобороны Украины.

"Опытные образцы этого вооружения в рамках соответствующей опытно-конструкторской работы по договору с Министерством обороны Украины были разработаны ГП "КБ "Пивденное" имени М. К. Янгеля" (г.Днепр)" , – говорится в сообщении.

На днях успешные испытательные пуски украинских реактивных снарядов калибра 122мм "Тайфун-1" к РСЗО "Град" были проведены на полигоне межвидовых центра подготовки военных частей и подразделений "Широколановский" на Николаевщине. Также в МОУ показали видео с испытаний: