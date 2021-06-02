Курс валют НБУ на 2 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 2 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 1 июня, снизился до отметки 27.44 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 2 коп до 33.53 за 1 евро.
Курс рубля упал на 1 коп до 3.73 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 38.87 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 30.52 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 4 коп до 7.51 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.438100
|EUR
|Евро
|33.533500
|RUB
|Рубль
|0.373250
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.870200
|CHF
|Швейцарский франк
|30.522400
|PLN
|Польский злотый
|7.508600