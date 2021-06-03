Самые интересные курорты Черного и Азовского морей для отдыха

Какие самые популярные среди украинцев морские курорты в Украине? Куда стоит поехать на отдых летом 2021 года тем туристам, кто не рискует отправляться в заграничные поездки во время пандемии? Читайте далее в материале, сообщает РБК-Украина.

Одесская область: пансионаты и чистые пляжи

Самое популярное место отдыха молодежи в Украине на море – город Одесса. Здесь не заскучают даже искушенные туристы. В Одессу едут любоваться архитектурой, наслаждаться кулинарным разнообразием в гастротурах, веселиться в ночных и пляжных клубах, купаться в море на обустроенных пляжах и просто отдыхать в отелях на любой вкус и кошелек.

Второе популярное место отдыха в Одесской области, которое подходит как для веселья, так и для отпуска с детьми – Затока. Это курортный поселок растянулся на узком перешейке суши (Будакской косе) с чистейшим морем и бесконечной линией пляжей. В Затоке есть отели с бассейнами, аквапарк, пансионаты и огромный выбор частного жилья.

Фото: Вид на курорт Затока (wikipedia.org)

Пляжи Затоки получили Голубой флаг – их чистота и комфортное для плаванья море привлекают огромное множество туристов. Кроме того, в Затоке легко можно найти полупустынные участки пляжной линии для тихого отдыха. Цены – одни из самых высоких на Черном море. Впрочем, многие туристы остаются довольны.

Черноморск – портовой город с обустроенными пляжами (тоже имеют Голубой флаг) – еще одно излюбленное место для отдыха с детьми. Туристов в городе привлекает инфраструктура – от магазинов до парков и детских площадок. Пляжи в Черноморске в высокий сезон бывают загружены людьми. По ценам Черноморск немного дешевле Затоки.

Фото: Пляж в Черноморске (kirillovka.ks.ua/Владимир Кочкин)

Херсонская область: бюджетно и весело

Отправляясь к Черному морю в Херсонской области туристы чаще всего выбирают курорты Железный порт, Лазурное и Скадовск. Первые два – поселки с широкими песчаными пляжами и хорошо организованной инфраструктурой. Отдыхать на этих курортах не так дорого, если сравнивать с Одессой и Затокой. Но стоимость размещения зависит от близости к морю и пляжам.

В Железном порту отдыхают как семьи с детьми, так и компании молодежи. На курорте – широкая пляжная полоса и большое количество ресторанов и клубов, есть множество водных развлечений. Остановиться можно и в отелях, в пансионатах, в частных коттеджах или комнатах.

Фото: Пляжи в Железном порту (facebook.com/zeleznyiport.official)

Скадовск – курортный город, в который едут для семейного отдыха. Пляжи на курорте чистые, мелководные, с завозным песком. Инфраструктура – городская. Скадовск выбирают также туристы, которые собираются съездить на экскурсию или в кемпинг на остров Джарылгач, который называют "украинскими Мальдивами".

В Лазурном выбирают более спокойный отдых с детьми. На этом курорте длинная пляжная линия, спуск в воду пологий. Как и на соседних курортах, бывает нашествие медуз.

Инфраструктура достаточная для полноценного отдыха – есть магазины, базар, аптека, медпункт. В Лазурном нетрудно найти недорогое жилье в частном секторе или небольших гостинницах.

Азовское море: теплая вода и бесконечные косы

Преимущество отдыха на Азовском море – оно всегда теплее Черного из-за своей небольшой глубины. Пляжи на многих самих популярных курортах – пологие, с большими отмелями, но и с глубинами для плавания. Туристы, отдыхающие на выступающих в море косах (полуостровах), ценят курорты за бесконечные песчаные берега, постоянный освежающий ветер с моря, а также дополнительные природные особенности – например, источники или грязи.

Варианты размещения на Азовском море – от бюджетного до средней ценовой категории.

Фото: РБК-Украина Алексеем Войцеховским

Арабатская стрелка – один из самых популярных курортов на Азовском море в Херсонской области. С другой стороны омывается заливом Сиваш. Кроме пляжного отдыха в поселках Геническая горка, Счастливцево и Стрелковое, туристы выбирают эту локацию для водо- и грязелечения. Основная городская инфраструктура – магазины, супермаркеты, базары находятся в городе Геническ в основании косы. Туристы при желании добираются туда автобусами или своим транспортом за 30 минут. Из развлечений – аквапарк, разнообразные водные аттракционы на пляжах.

Цены на Арабатской стрелке можно найти в любой категории, но преимущественно отдых получается бюджетным.

Фото: Целебные озера на Арабатской стрелке (предоставлено РБК-Украина Алексеем Войцеховским)

Бердянск и Бердянская коса – еще одно из самых популярных направлений для отдыха на Азовском море. Сам город хоть и портовый, но благодаря хорошей инфраструктуре он является популярным курортом. Впрочем пляжей там немного, и некоторые туристы селятся на окраинах или отправляются на саму Бердянскую косу.

На косе есть размещение по высокой цене, а дешевле всего отдыхать на самом дальнем участке. Эту часть на мысе выбирают любители полудикого отдыха – кроме хороших глубин и волн, природа представлена зарослями камыша и диких оливковых кустарников, часто бывают тучи комаров.

Популярный курорт-здравница в Запорожкой области - Кирилловка с удобными пляжами как для взрослых, так и для детей. Для купания там довольно удобный заход, при этом для взрослых достаточно глубины.

В Кирилловке хорошо развита инфраструктура – есть хорошие отели, санатории, аквапарк и дельфинарий, супермаркет, кафе, почта и автостанция.

К поселку прилегают косы – Федотова (с "островом" Бирючий) и Пересыпь, где можно разместиться дешевле. Отдых в Кирилловке некоторым туристам может показаться дорогим по сравнению с другими азовскими курортами.