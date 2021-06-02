Данилов заявил о новом виде войск в Украине
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине скоро появится новый вид войск – кибервойска, сообщает Лига.net.
По мнению секретаря СНБО, вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня "
намного опаснее ядерного оружия". Он подчеркнул важность обмена опытом в этой сфере и добавил, что актуальной является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в Каунасе.
Как сообщается, советник президента Литвы по нацбезопасности Дариус Кулешюс поддержал предложение об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности между Украиной и Литвой.
Данилов же добавил, что Украина также будет
"максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов".