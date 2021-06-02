Данилов заявил о новом виде войск в Украине

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине скоро появится новый вид войск – кибервойска, сообщает Лига.net.

По мнению секретаря СНБО, вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня " намного опаснее ядерного оружия". Он подчеркнул важность обмена опытом в этой сфере и добавил, что актуальной является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в Каунасе.

Как сообщается, советник президента Литвы по нацбезопасности Дариус Кулешюс поддержал предложение об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности между Украиной и Литвой.