Темная история легендарного логотипа Ferrari

Ferrari – одна из самых популярных автомобильных марок в мире. Эта компания взлетела на высоту после своей первой публичной продажи акций (IPO) и официально смогла стать самым ценным автопроизводителем, сообщает Обозреватель.

А их команда Формулы-1 Scuderia Ferrari сегодня является самой успешной в мире и единственной, которая все еще участвует в этом виде спорта с момента его основания. Как пишет HotCars, логотип компании появился сначала именно на гоночных автомобилях, и за всю историю марки он уже стал культовым. Рассказываем, как появилась и эволюционировала со временем известная на весь мир эмблема Ferrari.

Логотип Ferrari впервые появился именно на гоночных автомобилях Scuderia Ferrari. Источник: Unsplash

Логотип был разработан самим основателем компании. Использовать именно лошадь Энцо предложила итальянская графиня Паолина Баракка, которая сказала, что жеребец принесет ему удачу. Феррари понравилась эта идея. Для более стильного вида он добавил черному жеребцу желтый фон, вдохновленный цветами его родного города Модена.

Кроме того, на логотипе нанесены буквы "S" и "F", которые являются первыми в названии Scuderia Ferrari. Термин Scuderia означает "стабильный", поэтому это имя должно было символизировать конюшню способных жеребцов Ferrari.

Энцо Феррари лично создал логотип марки. Источник: Unsplash

Паолина предложила рисунок лошади не просто так. Ее сын Франческо был пилотом и участвовал в Первой мировой войне. Конь, который со временем станет легендарным, был изображен именно на его самолете, но у него он был красным. Перекрасить его в черный решили товарищи Франческо после его трагической смерти.

Также история о том, почему на самолете Франческо был нарисован именно конь. Он представлял собой символ убийства и был нанесен в честь сбивания пилота из Штутгарта, Германия, где на местном гербе нарисована подобная лошадь. Там жеребец так же изображен с приподнятым хвостом. Интересно, что этим же гербом вдохновились в Porsche и нанесли его на свою эмблему.

Франческо Баракка и его самолет с нарисованным конем. Источник: Automobile Magazine

Первым автомобилем, который получил этот значок не был Ferrari. Его нанесли на Alfa Romeo 8C Monza с их гоночной команды. Ferrari была одной из команд, которая в свое время помогла этой марке создать свои гоночные машины. Энцо даже начинал свою карьеру, как гонщик Alfa Romeo. Как раз в их автомобилей он победил на трассе Савио в 1923 году и получил возможность встретиться с упомянутой графиней.

За всю свою историю логотип немного эволюционировал. Если присмотреться внимательнее, конь был доработан и стал светлее. Он также немного изменился внешне. Ранее его изображали, как агрессивного жеребца, а сейчас он как будто изображает радость.