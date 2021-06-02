В Виннице после ДТП умер боец полка "Азов"

В Виннице вечером 1 июня в реанимации больницы от тяжелых травм и ожогов, полученных в результате ДТП, скончался боец полка "Азов" Валерий Алмазов с позывным "Легионер, сообщает Деловая столица.

41-летний боец служил в первой роте второго батальона полка.

Как сообщается, авария произошла вечером 30 мая в Виннице, куда Валерий приехал в отпуск.

"Катаясь на своем мотоцикле "Honda", азовец не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с бетонным ограждением. От удара вспыхнул бензобак мотоцикла, а сам водитель получил перелом ключицы, многочисленные рваные раны, ожоги 3-4 степеней, открылось внутреннее кровотечение. Несколько суток врачи боролись за жизнь нашего собрата, друзья и неравнодушные жители города сдавали донорскую кровь, чтобы спасти мужчину, но травмы оказались несовместимыми с жизнью" , — говорится в сообщении.

Также в полку рассказали, что в "Азов" Валерий пришел в 2015 году. Сначала служил в роте разведки, в 2016 году присоединился к первой роте второго батальона подразделения, где и служил до сих пор.

"До "Азова" мужчина уже имел некоторый военный опыт, Валерий некоторое время служил во Французском иностранном легионе, поэтому в полку получил позывной "Легионер". В мирное время Алмазов работал помощником юриста, получил образование по правоведению" , — уточнили в подразделении.

На фронте боец выполнял боевые задачи в Красногоровке и Марьинке, впоследствии провел восемь месяцев на Светлодарской дуге.