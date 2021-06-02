В Украине из-за непогоды обесточены 50 населенных пунктов
Вследствие непогоды без электроэнергии остались 50 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"По состоянию на 7 ч. 2 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 50 населенных пунктов в 3 областях, а именно Днепропетровская - 38, Донецкая - 6 и Запорожская - 6.", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.