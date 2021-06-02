Запрет продажи лекарств детям и прожиточный минимум: повестка дня в ВР
Сегодня, 2 июня, в повестке дня Верховной Рады – законопроекты о запрете продажи лекарств детям, о страховании и об имуществе Вооруженных сил. Повестка опубликована на сайте парламента, сообщает Лига.net.
В первом чтении парламент рассмотрит законопроекты:
- о регулировании прожиточного минимума;
- о запрете продажи лекарств детям;
- о соцзащите медиков, пострадавших от коронавируса;
- об ответственности за халатность, ставшей причиной смерти человека;
- о развитии цифровой экономики;
- об антидопинговой деятельности в спорте;
- об усовершенствовании научно-методического обеспечения образования и качестве учебной литературы;
- об усовершенствовании правовых основ деятельности ГБР;
- о страховании и другие.
Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты:
- о правовом режиме имущества в ВСУ;
- о меценатской деятельности в спортивной сфере.