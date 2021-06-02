Запрет продажи лекарств детям и прожиточный минимум: повестка дня в ВР

Запрет продажи лекарств детям и прожиточный минимум: повестка дня в ВР

Сегодня, 2 июня, в повестке дня Верховной Рады – законопроекты о запрете продажи лекарств детям, о страховании и об имуществе Вооруженных сил. Повестка опубликована на сайте парламента, сообщает Лига.net.

В первом чтении парламент рассмотрит законопроекты:

  • о регулировании прожиточного минимума;
  • о запрете продажи лекарств детям;
  • о соцзащите медиков, пострадавших от коронавируса;
  • об ответственности за халатность, ставшей причиной смерти человека;
  • о развитии цифровой экономики;
  • об антидопинговой деятельности в спорте;
  • об усовершенствовании научно-методического обеспечения образования и качестве учебной литературы;
  • об усовершенствовании правовых основ деятельности ГБР;
  • о страховании и другие.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты:

  • о правовом режиме имущества в ВСУ;
  • о меценатской деятельности в спортивной сфере.

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