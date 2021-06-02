Запрет продажи лекарств детям и прожиточный минимум: повестка дня в ВР

Сегодня, 2 июня, в повестке дня Верховной Рады – законопроекты о запрете продажи лекарств детям, о страховании и об имуществе Вооруженных сил. Повестка опубликована на сайте парламента, сообщает Лига.net.

В первом чтении парламент рассмотрит законопроекты:

о регулировании прожиточного минимума;

о запрете продажи лекарств детям;

о соцзащите медиков, пострадавших от коронавируса;

об ответственности за халатность, ставшей причиной смерти человека;

о развитии цифровой экономики;

об антидопинговой деятельности в спорте;

об усовершенствовании научно-методического обеспечения образования и качестве учебной литературы;

об усовершенствовании правовых основ деятельности ГБР;

о страховании и другие.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроекты: