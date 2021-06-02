Нардеп от фракции "СН" призвал троллить Netflix за перевод

Нардеп от фракции "СН" призвал троллить Netflix за перевод

Стриминговая платформа Netflix, которая приобрела права на российские фильмы "Брат" и "Брат 2", уже выложила их в сеть для европейского зрителя.

Об этом сообщают Вести.

При этом компания оставила оригинальную озвучку фильмов, сделав перевод титрами. Во втором фильме, когда брат главного героя прибывает в Америку и сталкивается там с украинскими националистами, Netflix перевел слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист".

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Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин, который обратил внимание, что "Netflix перевел "бандеровец" как "Ukrainian Nazi collaborator" (украинский нацистский коллаборационист)", намекнул, что депутаты намерены по этому поводу обращаться к компании. Он же призвал "троллить" платформу.

"Скоро выясним как влияют групповые обращения народных депутатов Украины на иностранную компанию. А пока можете зайти им на страницу и написать, что вы о них думаете", - сказал депутат.
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Между тем, определение "нацистский коллаборационист" для бандеровцев дала не компания Netflix, а международный трибунал в Нюрнберге, во время соответствующего процесса над военными преступниками. 

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