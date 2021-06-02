Нардеп от фракции "СН" призвал троллить Netflix за перевод

Стриминговая платформа Netflix, которая приобрела права на российские фильмы "Брат" и "Брат 2", уже выложила их в сеть для европейского зрителя.

Об этом сообщают Вести.

При этом компания оставила оригинальную озвучку фильмов, сделав перевод титрами. Во втором фильме, когда брат главного героя прибывает в Америку и сталкивается там с украинскими националистами, Netflix перевел слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист".

Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин, который обратил внимание, что "Netflix перевел "бандеровец" как "Ukrainian Nazi collaborator" (украинский нацистский коллаборационист)", намекнул, что депутаты намерены по этому поводу обращаться к компании. Он же призвал "троллить" платформу.

"Скоро выясним как влияют групповые обращения народных депутатов Украины на иностранную компанию. А пока можете зайти им на страницу и написать, что вы о них думаете" , - сказал депутат.