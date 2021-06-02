Цены на аренду квартир повысятся летом

Летом цены на съемное жилье в столице может пойти вверх на фоне карантинных послаблений, сообщает UBR.

Такое мнение высказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

По его словам, традиционно высокий спрос на киевскую арендную недвижимость будет сконцентрирован на малогабаритном жилье вблизи станций метро или в районах с развитой инфраструктурой.

"В середине лета стоит ожидать отмены карантина, что существенно повлияет на восстановление работы бизнеса, вернет людей в большие города. В частности, это касается Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы, Львова, Киева. Соответственно с увеличением спроса стоимость аренды может вырасти на 3-5% на квартиры площадью около 50 м2, и на 10% на 1-комнатные квартиры площадью до 35 м2" , – считает Пита.

Эксперт обратил внимание на то, что в летний период среднесрочная аренда (до двух недель) в Одессе и Львове может вырасти на 15-20%, а посуточная может увеличиться на 35-45%.