В Украине объявили штормовое предупреждение

ГСЧС предупреждает, что в части регионов Украины сегодня будет наблюдаться ухудшение погодных условий﻿.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ ГСЧС.

Так, центральные и южные области накроют грозы. В Запорожской, Луганской и Донецкой областях объявлено штормовое предупреждение - в регионах будут наблюдаться сильные дожди с порывами ветра до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также штормовое предупреждение объявлено и в Киеве. Здесь порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, что соответствует I уровню опасности.