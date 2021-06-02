В Минздраве рассказали, когда человек полностью иммунизируется от COVID
В Минздраве Украины объяснили, в каком случае они считают человека полностью иммунизированным от COVID-19, сообщает УНИАН.
Об этом рассказали в пресс-службе министерства.
"Человек считается полностью иммунизированным от COVID-19, когда прошло две недели после получения второй дозы вакцины", — говорится в сообщении.
Если же лицо вакцинировалось только одной дозой, или с момента второй прививки еще не прошло двух недель, оно не считается полностью иммунизированным, и еще не имеет эффективной защиты от болезни.