Нужен ли Украине "Президентский университет"

31 мая во время Всеукраинского форума "Украина 30: образование и наука" было объявлено о создании президентского университета. На территории столичной ВДНХ, а не где-то на незастроенной окраине, на 16 га планируют развернуть 11 подразделений, сообщает Зеркало недели.

Идея вызвала неоднозначную реакцию академической среды — у нас и без того раздутая сеть высших учебных заведений, так зачем еще одно? Несложно заметить сходство идеи университета с казахстанским Университетом Назарбаева, а сама концепция весьма напоминает российский инновационный центр "Сколково".

На форуме стало очевидно: идею президентского университета вынашивали долго. Однако концепция президентского университета кажется недоработанной. Прежде всего — непонятно, какова его миссия.

Противоречия между выступлениями чиновников и указом президента создают неопределенность вокруг этого вопроса. Стоит напомнить, что в условиях низкого качества украинского высшего образования в целом выпускники часто сталкиваются с проблемой поиска работы, и поэтому чиновники акцентируют на практической подготовке, однако сужение миссии университета до подготовки студента к работе в конкретных условиях — не что иное, как воспроизведение советской системы.

Отдельный вопрос возникает в отношении запланированного масштаба нового вуза, ведь проект предусматривает немалые инвестиции для обучения всего 2 500 студентов. Почему именно такого количества — объяснений мы не услышали.

Основным тезисом презентации нового университета на форуме "Украина 30. Образование и наука" стала подготовка специалистов будущего. Но лишь ради этого не стоит создавать новый университет.

Направления подготовки, которые планирует реализовать президентский университет, уже реализуются в других украинских вузах, поэтому, если есть желание обеспечить страну качественными специалистами, можно усилить поддержку существующих программ.

Например, в украинских вузах, входящих в международные рейтинги, представлены программы по нанотехнологиям, искусственному интеллекту, биотехнологиям, аэрокосмическим технологиям. Программ по экологии и кибербезопасности — уже десятки. Украинские университеты консервативны, но они адаптируются к потребностям государства и рынка труда, открывая актуальные направления подготовки.

Безусловно, уже существующие высшие учебные заведения имеют сложившуюся институциональную культуру, предполагающую определенную инертность. Можно было бы ожидать, что новый современный университет станет пространством, которое поможет сформировать иную среду.

Успешными примерами таких сообществ в Украине можно назвать Киево-Могилянскую академию, Украинский католический университет, Киевскую школу экономики и другие вузы. Однако во время презентации мало говорилось об ожидаемой культуре заведения.

Озвученные тезисы об активном сотрудничестве с бизнесом не являются инновацией для украинского высшего образования, ведь университеты заключают различные договоры с частными предприятиями, как в Украине, так и за рубежом. Дуальное образование также практикуют уже многие вузы.

Интересной кажется идея формирования университета как пространства, которое привлечет украинцев из-за рубежа. Интегрировать лица с зарубежным образованием в уже существующие вузы довольно сложно — как из-за университетской культуры, так и из-за законодательной зарегулированности процесса трудоустройства, условий труда и заработной платы научно-педагогических работников.

Создание нового университета, который будет целенаправленно привлекать украинцев с международным опытом, станет сигналом заинтересованности государства в высококачественных специалистах, который простимулирует их частичное возвращение на Родину.

Между тем создание нового университета для привлечения талантливых кадров и повышения стандартов имеет свои вызовы. Лучший пример аналогичного проекта в постсоветском пространстве — Университет Назарбаева. Созданное десять лет назад, тоже по инициативе президента, заведение сфокусировалось на привлечении талантливых студентов Казахстана, граждан, получивших образование за рубежом, а также иностранных исследователей.

Университету Назарбаева удалось собрать в своих стенах перспективных студентов и исследователей, но это не особо влияет на систему образования Казахстана в целом.

В недавней статье для научного журнала об исследованиях международного образования (Journal of Studies in International Education) преподавательница университета Алия Кужабекова отметила, что, несмотря на расположение университета в Нур-Султане, исследователей университета в национальной системе высшего образования воспринимают как чужаков из-за их предыдущего обучения и работы за рубежом, отличий в условиях труда и ценностях.

Особый статус президентского университета может помешать его интеграции в украинское образовательное пространство. Идея украинских законодателей насчет специального закона о новом университете копирует подход, использованный в Казахстане для создания Университета Назарбаева. Университет до сих пор не входит в международные рейтинги...

Направления подготовки, предложенные для президентского университета, и "свободная экономическая зона для всех бизнес-партнеров, приобщившихся к формированию этого университета" (по словам министра образования Шкарлета), весьма напоминают идеи, реализованные в инновационном центре "Сколково".

В Сколково также есть учебное заведение — Институт науки и технологий, но он создан в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом и позиционируется как негосударственный вуз.

Таким образом, президентский университет взял для подражания постсоветские модели, которые в украинском контексте могут вовсе не прижиться. Сомнительной представляется идея трудоустройства выпускников в государственные учреждения или компенсация бизнесом стоимости обучения в трехкратном размере.

Во-первых, идея слишком похожа на советскую практику распределения выпускников после завершения обучения, против которой в 2000-х протестовали украинские студенты. Во-вторых, украинское законодательство и международное право защищают права граждан на свободный выбор места работы и жительства. Заставить выпускника работать в конкретном учреждении, конечно, можно, но это не будет соответствовать принципам демократического общества.

В общем, трудно поставить точку в дискуссии о преимуществах и недостатках создания президентского университета. Чиновникам следовало бы глубже проработать концепцию нового вуза перед ее презентацией. Пока же целесообразно пригласить для обсуждения проекта широкий круг экспертов, чтобы идея создания инновационного и прогрессивного образовательного пространства не превратилась в еще один киевский недострой.

Елизавета Щепетильникова