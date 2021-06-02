В Украине за прошлые сутки вакцинировали почти 19 тысяч человек

По состоянию на утро среды, 18 884 человека привито против COVID-19 за сутки 1 июня 2021, одну дозу получили 15 858 человек полностью иммунизированы – 3 026 человек, сообщает Интерфакс-Украина.

"18 884 человека привито против COVID-19 за сутки 1 июня 2021. Одну дозу получили 15 858 человек полностью иммунизированы - 3026 человек", – сказано в сообщении на странице Минздрава.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 1 047 896 человек, из них получили 1 дозу – 1 047 894 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 132 508 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 180 402 прививки.