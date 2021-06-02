Камеры автофиксации уже принесли сотни миллионов гривен

За год работы камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД принесли в бюджет 259,6 миллионов гривен. Именно на такую сумму нарушители оплатили штрафов, сообщает АвтоПортал.

Статистику навел первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий по случаю первого года работы системы автофиксации. В общей сложности вынесено 1,7 млн. постановлений о нарушениях и 85% штрафов уже оплачены. Если в первые сутки камеры зафиксировали 57 тыс. нарушений, то сейчас – их количество уменьшилось в 8 раз – до примерно 7 тыс.

Кроме того, камеры автофиксации улучшили статистику тяжелых ДТП. По сравнению с прошлым годом на дорогах погибло на 133 человек меньше, а количество травмированных уменьшилось более, чем на тысячу.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на данный момент установили уже 130 камер, а до конца года их должно быть уже 400. До 2024 года планируют смонтировать 1500 камер.

Также к 2024 году на дорогах будут работать 550 фантомных патрулей – первые четыре таких авто под прикрытием сейчас тестируют. Кроме того, фиксировать нарушения ПДД смогут сознательные граждане с помощью смартфона – соответствующий законопроект уже готовится.