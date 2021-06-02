В Украине избрали нового главу наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Президент "Киевской школы экономики", советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов избран председателем наблюдательного совета (НС) "Укроборонпрома, сообщает Левый берег.

"Вчера было первое заседание обновленного наблюдательного совета Укроборонпрома. На нем меня избрали председателем (это объясняет публичные атаки на меня в последнюю неделю: так же происходило - публичные атаки и дискредитация - когда меня назначали заместителем председателем совета НБУ в 2016 году)", - заявил Милованов.

Милованов добавил, что НР вчера утвердила первый в истории аудит, проведенный еще в 2019 год. Члены совета также попросили генерального директора концерна подготовить план трансформации "Укроборонпрома" на основе критерия "способности для адекватного ответа для будущих угроз" и "создание современной линейки продуктов".

В пресс-релизе "Укроборонпрома" об избрании председателя НС указано, что совет состоит из пяти членов. Это, кроме Милованова, первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

К полномочиям совета относятся, в частности, утверждение стратегии развития и направлений деятельности Концерна, а также осуществление контроля за выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.