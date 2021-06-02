Спустя 13 дней пожар на корабле в Шри-Ланке потушили

На Шри-Ланке полностью потушили пожар на контейнеровозе MV X-Press Pearl, который загорелся 20 мая, сообщает Слово и дело.

"Во вторник военно-морской флот сообщил, что пожар на борту зарегистрированного в Сингапуре грузового судна был наконец потушен после 13-дневной международной операции у побережья Шри-Ланки", - сообщает The Australian.

После ликвидации пожара эксперты голландской спасательной компании SMIT поднялись на борт судна и зафиксировали массовое затопление машинных отделений.