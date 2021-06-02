Малюська показал обновленные камеры в Лукьяновском СИЗО

В киевском СИЗО на Лукьяновке сделали ремонт в бесплатных камерах. Теперь они очень отличаются от тех, что были ранее, но все равно до платных им еще далеко, сообщает РБК-Украина.

Фото обновленных камер показал министр юстиции Денис Малюська. Судя по снимках, ремонт сделали в санузле, а также в общем помещении камеры.

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Фото: Денис Малюська/Facebook

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Фото: Денис Малюська/Facebook

Министр юстиции отметил, что на ремонт СИЗО не потрачено ни единой копейки из расходов плательщиков налогов. Расходы покрыты за счет поступлений от платных камер. Стоимость ремонта составила 64 649 гривен.

Не лишним будет напомнить, как выглядели эти камеры до ремонта.

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Фото: Денис Малюська/Facebook

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Фото: Денис Малюська/Facebook

Следует отметить, что бесплатным камерам по ремонту еще очень далеко до платных, которые в последнее время полностью обновили. В каждой такой камере есть кровать с новым матрасом, мини-кухня с холодильником и микроволновой печкой, электрочайником. Также в камере есть кнопка экстренного вызова и Wi-Fi, телевизор, телефон, умывальник с горячей водой.

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Фото: Денис Малюська/Facebook

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Фото: Денис Малюська/Facebook

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