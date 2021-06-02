Литва намерена предоставить дополнительную помощь украинской армии

Министр нацобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна намерена предоставить дополнительную помощь украинской армии, сообщает Лига.net.

"По словам Анушаускаса, Литва планирует предоставить дополнительную помощь на потребности украинской армии", – говорится в сообщении.

Как сообщается, стороны обсуждали практические вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Анушаускас назвал "ценным" вклад Украины в безопасность региона и сказал, что важна мобилизация международной поддержки Украины.

Также советник президента Литвы по нацбзопасности Дариус Кулешюс отмечал: оценка Вильнюса ситуации с безопасностью в регионе совпадает с позицией Украины. В частности, он сказал, что РФ продолжает демонстрировать силу, а Беларусь становится для нее "своего рода полигоном".

Данилов же поблагодарил за предоставленную помощь, в том числе в вопросе реабилитации и лечения раненых на востоке Украины бойцов.

Собеседники отмечали, что сотрудничество между Литвой и Украиной углубилось, в частности по вопросам обмена опытом между военными и участия в общих с НАТО учениях.

Данилов также добавил, что Украина заинтересована в проведении совместных учений с НАТО "в максимальном количестве".

На его встрече с руководителем польского Нацбюро по безопасности Павелом Солохом, которая состоялась в рамках этой рабочей поездки, обсуждалась возможность включения общей литовско-польско-украинской бригады в официальные документы НАТО, пишут в СНБО. Также обсуждалась возможность дальнейшего привлечения военных других стран НАТО к общим учениям с этой бригадой.

Фото: РНБО