Toyota 4Runner обновили и сделали спортивнее

Компания Toyota обновила пятое поколение внедорожника 4Runner, выпускаемое с далекого уже 2009 года. Главной новостью стало появление версии TRD Sport, сообщает Автомир.

Если выполнение TRD Off-Road и TRD Pro отличаются расширенными возможностями на бездорожье, то спортивный пакет от Toyota Racing Development - это о производительности и стиль. 4Runner TRD Sport получил подвеску X-REAS с соединенными «крест-накрест» амортизаторами, которая улучшает управляемость и противостоит склонностям кузова в поворотах.

Среди других особенностей - цветные вставки, воздухозаборник TRD на капоте, черные рейлинги на крыше. В салоне вместо тканевого убранства использован кожзам SofTex с серой прострочкой, подголовники передних сидений с подогревом украшены логотипом TRD. Кроме того, есть коврики TRD Sport.

Toyota 4Runner TRD Sport доступен как в моно, так и полноприводном исполнении. В последнем случае это схема «парт-тайм» с двухступенчатой ​​раздаточной коробкой. Двигатель - 4,0-литровый 273-сильный бензиновый V6 с пятиступенчатым автоматом. В оснащение автомобиля, среди прочего, вошли фирменные ассистенты и системы безопасности Toyota Safety Sense P.