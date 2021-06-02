Киевская вторичка резко подорожала: назревает дефицит "однушек"

За пять месяцев 2021 стоимость квартир на вторичном рынке Украины выросла в среднем на 3-7 процентов, сообщает UBR.

По данным президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, несмотря на карантин, с начала года на рынке не произошло значительных ценовых колебаний.

При этом эксперт отметил, что наибольший рост цен произошел на "социальное жилье" на вторичном рынке (малогабаритные квартиры площадью до 50 м2 советского застройки), а также на одно-, двухкомнатные квартиры в новостройках.

"Можно говорить, что и первичный, и вторичный рынки сейчас в тренде. Наибольший рост стоимости "социального жилья" старой застройки традиционно зафиксирован в Киеве, Одессе, Харькове до 7%. В Днепре, Львове, Запорожье – до 5%" , – рассказал Пита.

Что касается малогабаритных квартир более высокого качества – в домах, построенных с 2010 года – их стоимость по стране увеличилась в среднем на 3-5%. Также с начала года стоимость жилья на первичном рынке в зависимости от локации, площади квартиры и стадии строительства возросла в среднем на 10-15%, говорят риелторы.

Пита отметил, что на вторичном рынке, в зависимости от региона, наибольшим спросом пользуются квартиры стоимостью $30-50 тыс. Однако, начиная с мая, на 15-20% увеличилось количество запросов на квартиры стоимостью от $70 тыс. до $100 тыс.

"Небольшие квартиры покупают в основном для их дальнейшей сдачи в аренду или с целью обеспечить родителями жильем своих детей-студентов. Количество таких продаж с начала года составляет более 70% от общего объема реализованного малогабаритного жилья" , – подчеркнул эксперт.

По его мнению, определенный дефицит одно-, двухкомнатных квартир "разогрело" уменьшение количества введенных в эксплуатацию жилых объектов: по сравнению с аналогичным периодом 2019-го (за два года) их количество уменьшилось на 45%.

Кроме того, неопределенная экономическая ситуация в стране провоцирует граждан вкладывать средства в недвижимость с целью их сохранения и дальнейшего возможного приумножения.

"Можно констатировать, что в настоящее время единственным наиболее надежным рынком для сохранения капитала является именно рынок недвижимости. И по всем признакам такая тенденция продлится минимум до 2023 года" , – отметил Юрий Пита.

Опираясь на данные Минюста, эксперт сообщил, что в I квартале 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, количество сделок отчуждения увеличилась в среднем на 8%.

В 2021 году, говорит он, спрос на жилую недвижимость, как на первичном, так и на вторичном рынках растет в среднем на 2-3% ежемесячно. Причем этот рост происходит без особых рывков, за исключением январского и апрельского локдаунов.

"В эти периоды спрос преимущественно оставался стабильным, с отсрочкой заключения сделок соответственно на февраль и май-июнь. Таким образом, за 5 месяцев спрос на первичном и вторичном рынках в среднем увеличился на 10%" , – подчеркнул президент АСНУ.

Юрий Пита также считает, что в летний период в городах Украины вряд ли будет наблюдаться существенное оживление на рынке недвижимости.