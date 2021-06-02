В Китае прошел торнадо: есть погибший и много пострадавших

На северо-востоке Китая во вторник, 2 июня, в городе Шанчжи прошел торнадо. Минимум один человек погиб в результате стихийного бедствия и 16 пострадали, сообщает Обозреватель.

Местные СМИ передают, что пострадавшим оказали медицинскую помощь. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Стихия обрушилась на город во вторник в период с 17:30 до 18:00 по местному времени. При этом, резкие порывы ветра сопровождались градом.

Смерч повредил 148 домов, сельхозземли и фабрики. Всего 243 жителя Шанчжи были переселены на время устранения последствий стихийного бедствия. Ущерб, причиненный непогодой, местные власти оценили более, чем в 802 тысячи долларов (более 22 млн гривен).