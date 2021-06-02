Таран хочет отобрать управление армией у Хомчака, - Бутусов

Министр обороны Андрей Таран подчиняет себе непосредственно управление армией, чтобы победить в "войне" главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.﻿ Об этом, со ссылкой на Юрия Бутусова, сообщает Depo.ua.

По информации журналиста, министр обороны Таран и главком ВСУ Хомчак практически не разговаривают и не встречаются друг с другом, никакого взаимодействия и координации в руководстве оборонного ведомства нет.

"Поскольку президент не уделяет серьезного внимания оборонным вопросам, министр, пользующийся поддержкой председателя ОП Андрея Ермака, решил нанести новый удар по своему главному врагу. 28 мая на рассмотрение Кабмина Минобороны вынесло проект постановления о внесении изменений в положение о работе министерства, в котором любые организационные мероприятия и любые вопросы реформирования и развития ВСУ определяются исключительно директивами министра обороны", — сообщил Бутусов.

По его словам, ранее положение предусматривало, что все директивы для министра и главкома ВСУ являются общими, выпускаются совместно.

"Таким образом, проект Тарана — это попытка замкнуть управление армией непосредственно на себя, и лишить Хомчака всякой самостоятельности", — добавил Бутусов.

Журналист отметил, что этот документ является "доказательством полного коллапса в управлении обороной страны".

"Таким образом, поскольку Верховный Главнокомандующий Зеленский не способен организовать нормальное взаимодействие и устранить острые конфликты, министр хочет решить все проблемы, и начать "рулить" самостоятельно, фактически лишив врага полномочий влиять на ситуацию. И все это происходит кулуарно. Такое же ожесточенное противостояние происходит и на уровне подчиненных Тарану и Хомчаку аппаратов. Конфликты продолжаются уже больше года, но единственное, что сделал за это время Зеленский — это запретил обоим врагам подавать друг на друга в суды и обвинять друг друга публично, а причину конфликтов не устранил", — пишет Бутусов.

Журналист считает, что сейчас между оборонными ведомствами идет борьба за то, чтобы "единолично докладывать президенту о том, что происходит, иметь "доступ к ушам" и единолично решать любые финансовые вопросы".

По информации Бутусова, рассмотрение документа от Тарана должно произойти на заседании Кабмина сегодня.