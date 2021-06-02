Гороскоп Павла Глобы на 2 июня 2021: все знаки зодиака

Сегодня у многих представителей знака возможен приток энергии. Если не чувствуйте новых сил – беритесь за тщательное выполнение дел и вдохновение настигнет вас, сообщает Слова и Фразы.

Овен

Каждый день – это шаг к достижению ваших мечтаний и целей, и сегодняшний день не исключение. Постарайтесь использовать день на максимум и провести каждую минуту с пользой для себя.

Телец

Будьте на работе спокойными и уравновешенными. Агрессия или злость могут сыграть с вами злую шутку. Вы можете испортить отношения с коллегами или высшим руководством.

Близнецы

На работе попробуйте больше ценить свое собственное время. Не пересиживайте по несколько часов и учитесь говорить “нет” на предложения, которые будут отнимать ваше личное время или даже сон.

Рак

Сегодня занимайтесь несущественными, мелкими вопросами. Астрологи не рекомендуют вести дела, касающиеся недвижимости.

Лев

Не бойтесь подтолкнуть себя к пределам собственных возможностей и испытать свои силы. Те представители знака, которые решатся действовать – будут собой очень гордиться.

Дева

Сегодня Девам улыбнется успех в финансовых делах, а также появится возможность проявить себя в творческом плане.

Весы

Сегодня Весы намерены достичь наилучших результатов во всех сферах жизни. Звезды обещают вам по-настоящему насыщенный день.

Скорпион

Сегодня Скорпионам надо построить небольшой план на будущее. Впереди вас ждут сложные и насыщенные дни, поэтому вам надо быть готовым ко всему.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут предстать перед выбором. Не стоит отчаиваться и впадать крайности. Подумайте, чего вы хотите на самом деле.

Козерог

Знакомства, которые принесет сегодняшний день могут пригодиться вам в будущем. Поэтому не упустите возможность завести нужные контакты.

Водолей

Сегодняшний день пройдет для вас быстро и легко. Не создавайте лишних проблем и не переживайте по пустякам.

Рыбы

Сегодня астрологи прогнозируют Рыбам день творчества. Займитесь чем-то, что сможет вдохновлять вас не только сегодня, но и последующие дни.