Rimac представила электрический гиперкар за 2 млн евро

Хорватская фирма Rimac наконец представила серийное воплощение концепта C_Two, который был показан еще три года назад. Электрический гиперкар получил название Nevera в честь средиземноморского ветра, сообщает Автомир.

Три года не прошли для модели зря: за это время инженеры Rimac значительно доработали конструкцию гиперкара. Он получил изменения, благодаря которым удалось повысить аэродинамическую эффективность примерно на 34% по сравнению с первым концептом. Охлаждение тормозной системы и трансмиссии улучшилось на 30% на низких скоростях и на 7% в высоких. Распределение массы по осям приблизилось к идеалу и составляет 48:52. Кроме этого, Nevera оснастили активными аэродинамическими элементами, для которых предусмотрено два режима: «Низкое сопротивление» и «Высокая прижимная сила». В первом случае коэффициент лобового сопротивления снижается до 0,3, а во втором прижимная сила возрастает более чем в три раза.

Движущей силой для Rimac Nevera стала установка с четырьмя электромоторами, которая суммарно выдает 1914 л.с. и 2360 Нм. Этой мощности достаточно, чтобы разогнать 2150-килограммовый гиперкар с места до первой «сотни» за 1,97 секунды, а до 300 км/ч - за 9,3 секунды. На четверть мили (402 метра) у него идет 8,3 секунды, а максимальная скорость составляет 412 км/ч.

Моторы питаются от большой батареи емкостью 120 кВт-час. По словам производителя, этого достаточно, чтобы обеспечить до 550 километров хода на одной зарядке по циклу WLTP. Пополнить запас энергии от 0 до 80 процентов можно за 22 минуты: купе поддерживает высокоскоростную зарядку мощностью 500 кВт.

В оснащение купе вошли 390-миллиметровые тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами и система рекуперативного торможения, которую Nevera использует «на полную»: когда температура аккумулятора достигает предельных значений, кинетическая энергия рассеивается через фрикционные тормоза. Когда они нагреваются, система включается автоматически.

Тираж Rimac Nevera ограничен всего 150 экземплярами стоимостью два миллиона евро каждый. Все автомобили будут лично подписаны генеральным директором компании Мате Римацом, который пообещал, что одинаковых машин не будет: клиентам предложат три готовых исполнения на выбор и широкие возможности персонализации.