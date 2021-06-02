Си Цзиньпин заявил, что Китаю нужно научиться заводить друзей

Лидер Китая Си Цзиньпин на учебном заседании для высшего руководства коммунистической партии заявил, что для Китая важно рассказывать свою историю в "позитивном ключе", пишут иностранные СМИ.

Си Цзиньпин добавил, что партийные организации должны дать понять миру, что Пекин не хочет "ничего, кроме благополучия китайского народа".

Отметим, что частично проблема имиджа Пекина связана с пандемией Covid-19 и обвинениями в том, что правительство скрыло первоначальную вспышку в Ухане в декабре 2019 года, что потенциально усугубило глобальное распространение вируса.

Но мнение о Китае ухудшалось еще до пандемии - и отчасти это связано с принятием страной дипломатии "волка-воина" . Названная в честь серии националистических китайских боевиков, эта ура-патриотическая внешняя политика впервые начала формироваться в 2019 году, когда высокопоставленные дипломаты начали агрессивно сообщать о якобы оскорблении Китая на пресс-конференциях или в социальных сетях.