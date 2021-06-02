Самолет Белавиа экстренно приземлился в Краснодаре

Самолет белорусской авиакомпании Белавиа, выполнявший рейс Хургада-Минск, экстренно поменял маршрут и сел в российском Краснодаре из-за технических проблем в топливной системе, сообщает Корреспондент.

"После вхождения в воздушное пространство России экипаж белорусского Boeing 737 сообщил кубанскому диспетчеру о предполагаемой утечке топлива. Диспетчер в соответствии с инструкцией предложил экипажу прервать полет и следовать на запасной аэродром в Краснодаре", - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Посадка прошла штатно.

Эксплуатация лайнера пока приостановлена. Белавиа выслала резервное воздушное судно для вывоза пассажиров рейса в Минск.

На борту самолета находилось 180 человек.