Диетологи назвали самый "нездоровый" овощ

Хотя овощи в большинстве своем являются полезными, картофель можно назвать исключением. По словам диетологов, его клубни при всех способах приготовления вредны для здоровья, сообщает U-News.

Пальму первенства среди “нездоровых овощей” картофель занимает из-за сравнительно низкой пищевой ценности, а также способности выводить жидкость из организма. Водный дисбаланс в результате плохо сказывается на уровне сахара в крови. Несмотря на снижение глюкозы, продукт не рекомендуется к употреблению диабетиками.

Как утверждает нутрициолог Тамара Крамченинова, крахмал в картофеле со временем распадается до простых углеводов, глюкозы и фруктозы, а потому с его помощью можно набрать пару килограмм лишнего веса.

Нельзя также забывать о наличии соланина – чрезвычайно опасного токсина, который вырабатывает картофельная кожура под воздействием солнечных лучей. Даже присутствие небольших зеленых пятен нельзя игнорировать: отравление часто сопровождается тошнотой, рвотой, болями в животе, дезориентаций, а в тяжелых случаях возникают делирий, кома и судороги. Первая неотложная помощь включает в себя комплекс мер по промыванию желудка, прием активированного угля и внутривенную дегидратацию.