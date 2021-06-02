В платежных системах Apple Pay и Google Pay появилась поддержка криптовалютных карт. При оплате крипта будет автоматически конвертироваться в деньги, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится﻿ в пресс-релизе криптовалютной биржы Coinbase, которая начала сотрудничество с компаниями и выпустила совместно с Visa дебетовые карты. По итогу владельцы Coinbase Card смогут оплачивать покупки криптовалютой с помощью смартфона без необходимости вывода цифровых активов на отдельный счет.

Отмечается, что криптовалюта будет списываться с учетной записи пользователя Coinbase и автоматически конвертироваться в фиатные деньги, поступая на счет продавца. Покупки можно совершать в любом магазине, который принимает карты Visa. Также сервисом можно будет пользоваться при снятии денег с банкомата.

Coinbase уже приготовила кешбэк в размере до 4% от потраченной суммы при использовании нового платежного способа.

Apple и Google разрешили расплачиваться криптовалютой: как это работает. Источник: Coinbase

Отметим, что ранее журналист Forbes Барри Коллинз написал, что вероятно в скором времени Apple начнет принимать криптовалюту в качестве оплаты. Такой вывод он сделал на основе вакансии, которую опубликовала "яблочная" компания – "Менеджер по развитию бизнеса – Альтернативные платежи". Так, основными требованием к кандидату является опыт работы с альтернативными платежными платформами, такими как цифровые кошельки BNPL, Fast Payments и другие.