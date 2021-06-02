УЗ изменила маршрут "Прикарпатского экспресса"

"Укрзализныця" внесла изменения в работу "Прикарпатского экспресса". С 4 июня меняется маршрут и график поезда № 807/808 Ивано-Франковск - Киверцы, сообщает РБК-Украина.

В частности, установлено пересадочное сообщение по маршруту Ивано-Франковск – Стрый – Ужгород и обратно.

Кроме того, поезд будет делать дополнительные остановки на станциях Рожнятов, Болехов и Каменка-Бугская.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 29 мая запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд № 807/808 соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галичину и Прикарпатье.