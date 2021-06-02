В ВОЗ назвали наиболее опасный штамм COVID-19

Всемирная организация здравоохранения уделяет особое внимание четырем штаммам коронавируса, распространение которых происходит быстрее других. Среди них – новая мутация коронавируса, которую обнаружили во Вьетнаме﻿. Об этом заявила представитель ВОЗ Мария ван Керкхове, сообщает Деловая столица.

По ее словам, эта разновидность уже хорошо известна специалистам.

"Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции. Поэтому мы просим все страны не терять бдительность" , – отметила эксперт.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что организация была готова к тому, что коронавирус может эволюционировать.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения решила отказаться от названия штаммов коронавируса по странам их происхождения и будет обозначать их буквами греческого алфавита.