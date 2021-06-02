В ООН рассказали, чем "ЛНР" шантажирует отказывающихся от паспорта РФ

"ЛНР" угрожает сокращением зарплат тем, кто отказывается получать гражданство Российской Федерации, сообщает Деловая столица.

"ММПЧУ получила сообщение по крайней мере об одном случае, когда "государственное учреждение" на территории, контролируемой "Луганской народной республикой", угрожало сотрудникам и сотрудницам, которые не получили российского гражданства, снижением зарплаты или увольнением с работы" , — говорится в отчете о ситуации с соблюдением прав человека в Украине от мониторинговой миссии ООН по правам человека.

В миссии отметили, что принудительная паспортизация противоречит международному праву.

Напомним, в 2019 году Путин подписал указ, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства на всей территории Донецкой и Луганской областей.