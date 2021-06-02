В ВР зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса

В Верховной Раде 2 июня зарегистрировали законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности, сообщает Левый берег.

Под законопроектом подписались 82 народных депутата из разных фракций.

Депутаты предлагают легализовать использование каннабиса исключительно в медицинских и научных целях. Его рекреационное употребление останется вне закона, сообщила соавтор законопроекта Евгения Кравчук.

Она заявила, что в случае принятия законопроекта украинские пациенты получат доступ к лечению каннабисом, что облегчает течение сложных заболеваний, а ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам.

Контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях будет жестким. Его будут отпускать только по электронным рецептам от врача, при этом деятельность, связанная с оборотом медицинского каннабиса, потребует лицензии и регулярного отчета.

Напомним, что в 2020 году ООН исключила каннабис с 4 пункта Конвенции о наркотических средствах, так называемый список полного запрета опасных веществ.