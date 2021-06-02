Где выгоднее получить кредит для рефинансирования ипотеки

Prostobank.ua исследовал условия предоставления кредитов для рефинансирования ипотечных кредитов сроком на 1 год в национальной валюте. Аналитики исследовали кредитные предложения более 15 наиболее крупных украинских банков, сообщает Prostobank.ua.

По состоянию на 21.05.2021 исследуемые кредиты предоставляют 4 банка. Общее количество ипотечных программ на указанный срок - 7.

Самый доступный кредит для рефинансирования ипотечных кредитов предлагает Кредобанк - 8,00 % реальных годовых по программе "Рефинансирование ипотечных кредитов (плавающая ставка со 3-го года) (для клиентов, которые перевели свои поступления (зарплату, доходы) в Кредобанк)". Ниже в таблице отобраны по одному лучшему предложению от банка (с точки зрения стоимости) для упомянутых условий.

Топ-4 лучших кредитных программ для рефинансирования ипотечных кредитов на 1 год по состоянию на 21.05.2021 г.

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