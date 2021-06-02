Сколько заработает Усик в бою с Джошуа

Украинский боксер в случае победы может обогатиться на десятки миллионов долларов, сообщает УНИАН.

Об этом менеджер рассказал в интервью YouTube-канала Andrey Burenok о бизнесе.

Распределение гонораров между спортсменами вероятно будет в пропорции 80% на 20% в пользу британца.

"Месяц назад мы получили документ, что официальное разделение в бою Джо Джойс - Александр Усик будет 80 на 20. Но сторона Джойса была не согласна, и они подали апелляцию. А теперь мы оказались в обратной позиции, когда 80 на 20 не в нашу пользу", - отметил Красюк .

"Миллионы долларов. Не десятки, десятки идут в случае победы Усика", - добавил Красюк .

Бой Усик - Джошуа: главное