Сколько заработает Усик в бою с Джошуа
Украинский боксер в случае победы может обогатиться на десятки миллионов долларов, сообщает УНИАН.
Об этом менеджер рассказал в интервью YouTube-канала Andrey Burenok о бизнесе.
Распределение гонораров между спортсменами вероятно будет в пропорции 80% на 20% в пользу британца.
"Месяц назад мы получили документ, что официальное разделение в бою Джо Джойс - Александр Усик будет 80 на 20. Но сторона Джойса была не согласна, и они подали апелляцию. А теперь мы оказались в обратной позиции, когда 80 на 20 не в нашу пользу", - отметил Красюк.
"Миллионы долларов. Не десятки, десятки идут в случае победы Усика", - добавил Красюк.
Бой Усик - Джошуа: главное
- Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.
- Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту титула против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.
- Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.
- Уже озвученные две вероятные даты поединка.
- На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO.