Представители УПЦ протестуют против введения ID-паспортов

Представители Украинской православной церкви протестуют под Радой против безальтернативного введения ID-паспортов.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Как сообщается, комитет ВР правовой политики уже порекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 3986. Согласно информации, этот законопроект предусматривает выведение из оборота бумажных паспортов в форме "книжечки" и замену их пластиковыми удостоверениями.

"Мы хотим быть рабами Божими, а не рабами системы", - говорят участники митинга и уточняют, что электронный номер - это "число зверя" , которое можно наносить на ID-паспорт.

Напомним, бумажные паспорта чересчур уязвимы к подделке - на протяжении 2019-2020 годов было открыто 17 тысяч производств о подделке паспортов.