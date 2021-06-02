Кабмин может поднять предельную цену продажи топлива

Кабинет министров Украины планирует поднять предельную цену бензина и дизельного топлива примерно на 0,6 грн/л, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение вынесено в повестку дня заседания правительства в среду.

Планируется принять изменения к постановлению №1236 от 9 декабря 2020 года о карантинных и противоэпидемических мероприятиях, которое постановлением от 14 мая 2021 года было дополнено пунктом 41/4, согласно которому Кабмин установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.

Согласно предлагаемым изменениям к этому пункту, средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ плюс затраты в размере $27/тонна, что добавит к стоимости литра бензина 0,56 грн, к ДТ – 0,62 грн/л.

Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3, 13 и 23 числа.