Ericsson открыла первый в Украине центр для тестирования 4G и 5G

Шведская телеком-компания Ericsson открыла первый в Украине демо-центр для тестирования 4G и 5G связи, на базе которого предусмотрена возможность тестирования новых разработок и продуктов, а также сервисов, как для бизнеса, так и для конечных пользователей сотовой связи, сообщает УНИАН.

«На базе центра промышленные предприятия, мобильные операторы, инновационные стартапы, а также другие игроки телеком рынка смогут ознакомиться и протестировать решения 4G/5G как для бизнеса, так и для конечных пользователей мобильных услуг», - сказано в сообщении пресс-службы компании.

Пресс-служба подчеркнула, что центр открыт для следующих целей: демонстрация сценариев использования выделенной технологической сети 5G; пилотирование голосовых сервисов критических систем связи (Mission Critical Push-to-Talk) и демонстрация работы диспетчерского центра, выполняющего контроль и управление системой экстренной связи высокого приоритета; демонстрация технологических особенностей работы сетей 5-го поколения для мобильных операторов; создание платформы для пилотирования новых разработок и продуктов при помощи 5G модемов для высокоскоростной передачи данных.